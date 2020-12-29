АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка зіграв внічию з «Саутгемптоном»

Лондонський клуб залишився на 10-у місці.

В матчі 16-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» зіграв внічию на чужому полі з «Саутгемптоном» 0:0, повідомляє Укрінформ.

«Вест Гем» втретє в останніх чотирьох матчах зіграв внічию. Лондонський клуб набрав 23 очки і залишився на 10-у місці.

Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі в матчі АПЛ. В пасиві Ярмоленка жовта картка. Його замінили на 72-й хвилині на Бовена.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 32 (15), 2.«Лестер» - 29 (16), 3.«Евертон» - 29 (15), 4. «МЮ» - 27 (14).

Інші ключові матчі 16-го туру: «МЮ» - «Вулвергемптон» (29 грудня, 22:00), «Ньюкасл» - «Ліверпуль» (30 грудня, 22:00).