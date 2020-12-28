АПЛ: «Челсі» не зміг обіграти вдома «Астон Віллу»

«Лестер» врятувався від поразки в матчі з «Крістал Пелас».

В матчі 16-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» зіграв внічию на своєму полі з «Астон Віллою» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Челсі» вийшов вперед на 34-й хвилині – відзначився Жиру. На початку другого тайму гості відігралися після голу Ель-Газі. 1:1 – «Челсі» втратив очки і посідає лише 6-е місце в АПЛ.

В іншому матчі дня «Лестер» зіграв на виїзді внічию з «Крістал Пелас» 1:1. Голи забивали: Барнс – «Лестер»; Заха – «Крістал Пелас».

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 32 (15), 2.«Лестер» - 29 (16), 3.«Евертон» - 29 (15), 4. «МЮ» - 27 (14).

Інші ключові матчі 16-го туру: «МЮ» - «Вулвергемптон» (29 грудня, 22:00), «Ньюкасл» - «Ліверпуль» (30 грудня, 22:00).

Фото: theguardian.com