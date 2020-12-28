В клубі Зінченка спалах коронавірусу, матч «Евертон» - «Ман Сіті» відкладено

Поєдинок мали зіграти сьогодні в 22:00.

«Манчестер Сіті» повідомив про перенесення гри 16-го туру АПЛ з «Евертоном». Матч мали зіграти сьогодні, 28 грудня. Нова дата проведення зустрічі не називається.

Причиною скасування поєдинку став коронавірус в таборі «Ман Сіті».

Кілька днів тому на карантин через позитивні тести відправили двох гравців (захисника Кайла Вокера і нападника Габріела Жезуса) і двох співробітників клубу. Після додаткового тестування в клубі підтвердили ще кілька випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, «Ман Сіті», за який виступає українець Олександр Зінченко, зараз йде на 6-му місці в АПЛ.