«Манчестер Сіті» повідомив про коронавірус у Жезуса і Вокера
Укрінформ
Клуб Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» повідомив про спалах коронавірусу в команді.
Як інформує пресслужба «Манчестер Сіті», в клубі виявлено кілька випадків COVID-19, передає Укрінформ.
Позитивний тест на коронавірус виявлений у нападника Габріела Жезуса і захисника Кайла Вокера.
Крім того, наявність інфекції підтверджено у двох співробітників «містян».
Всі четверо вирушили на самоізоляцію відповідно до протоколів АПЛ і уряду Великої Британії.
На даний момент «Манчестер Сіті» посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 23 очки.
Найближчий матч команда Хосепа Гвардіоли проведе 26 грудня проти «Ньюкасла».
Фото: mancity.com.