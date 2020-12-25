«Манчестер Сіті» повідомив про коронавірус у Жезуса і Вокера

Клуб Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» повідомив про спалах коронавірусу в команді.

Як інформує пресслужба «Манчестер Сіті», в клубі виявлено кілька випадків COVID-19, передає Укрінформ.

Позитивний тест на коронавірус виявлений у нападника Габріела Жезуса і захисника Кайла Вокера.

Крім того, наявність інфекції підтверджено у двох співробітників «містян».

Всі четверо вирушили на самоізоляцію відповідно до протоколів АПЛ і уряду Великої Британії.

На даний момент «Манчестер Сіті» посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 23 очки.

Найближчий матч команда Хосепа Гвардіоли проведе 26 грудня проти «Ньюкасла».

Фото: mancity.com.