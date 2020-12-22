Пас Зінченка допоміг «Ман Сіті» вийти у півфінал Кубка англійської ліги

Команда Хосепа Гварідоли обіграла «Арсенал».

В чвертьфіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» переміг на виїзді «Арсенал» 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Ман Сіті» вийшов вперед вже на 3-й хвилині – відзначився Габріел Жезус. На 31-й хвилині Ляказетт рахунок зрівняв. В другому таймі гості забили тричі (Марез, Фоден, Ляпорт) і перемогли 4:1.

Український захисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вперше за багато матчів вийшов у стартовому складі. Зінченко віддав гольовий пас Габріелу Жезусу. Це перша результативна дія українця з 4 січня, коли він забив м’яч «Порт Вейлу» (4:1) в матчі Кубка Англії.

Першим півфіналістом Кубка ліги став «Брентфорд», який обіграв «Ньюкасл» 1:0. 23 грудня зіграють ще два поєдинки турніру: «Сток Сіті» - «Тоттенгем» і «Евертон» - «Манчестер Юнайтед».

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