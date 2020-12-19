АПЛ: «Ман Сіті» переміг «Саутгемптон»

Команда Хосепа Гвардіоли піднялась на 5-е місце.

В матчі 14-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на чужому полі «Саутгемптон» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Долю поєдинку вирішив гол Стерлінга на 16-й хвилині. «Ман Сіті» набрав 23 очки і піднявся на 5-е місце.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко потрапив в заявку на матч вперше за останні 4 поєдинки.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 31 (14), 2.«Тоттенгем» - 25 (13), 3.«Лестер» - 24 (13), 4.«Саутгемптон» - 24 (13).

Інші ключові матчі туру: «Евертон» - «Арсенал» (19 грудня, 19:30), «Тоттенгем» - «Лестер» (20 грудня, 16:15), «МЮ» - «Лідс» (20 грудня, 18:30).

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