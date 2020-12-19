АПЛ: «Ліверпуль» розгромив «Крістал Пелас» і зміцнив своє лідерство

Команда Юргена Клоппа відірвалась від «Тоттенгема» на шість очок.

В матчі 14-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» переміг на чужому полі «Крістал Пелас» 7:0, повідомляє Укрінформ. В першому таймі гості забили три м’ячі і зняли усі питання щодо переможця матчу. У складі «Ліверпуля» відзначились: Фірміно-2, Салах-2, Мінаміно, Мане, Гендерсон. Читайте також: АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Тоттенгем» і вийшов на перше місце Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 31 (14), 2.«Тоттенгем» - 25 (13), 3.«Саутгемптон» - 24 (13), 4.«Лестер» - 24 (13). Інші ключові матчі туру: «Саутгемптон» - «Ман Сіті» (19 грудня, 17:00), «Евертон» - «Арсенал» (19 грудня, 19:30), «Тоттенгем» - «Лестер» (20 грудня, 16:15), «МЮ» - «Лідс» (20 грудня, 18:30). Фото: Getty Images