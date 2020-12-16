АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Тоттенгем» і вийшов на перше місце
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Укрінформ
Команда Юргена Клоппа стала лідером чемпіонату.
В центральному матчі 13-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» переміг на своєму полі «Тоттенгем» 2:1, повідомляє Укрінформ.
В першому таймі команди обмінялися голами. Салах вивів господарів вперед на 26-й хвилині, а Сон Хин Мін невдовзі рахунок зрівняв. Переможний м’яч «Ліверпуль» забив на 90-й хвилині – відзначився Фірміно.
Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 28 (13), 2.«Тоттенгем» - 25 (13), 3.«Саутгемптон» - 24 (13), 4.«Лестер» - 24 (13).
Фото: Getty Images