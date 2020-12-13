АПЛ: «Ліверпуль» та «Тоттенгем» втратили очки

Команда Юргена Клоппа залишилась на другому місці.

В матчі 12-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» зіграв внічию на чужому полі з «Фулгемом» 1:1, повідомляє Укрінформ.

На 25-й хвилині Рід вивів «Фулгем» вперед. Лише на 79-й хвилині «Ліверпуль» відігрався – Салах реалізував пенальті.

В іншому матчі за участі лідера «Тоттенгем» не зумів обіграти на виїзді «Крістал Пелас» - 1:1. Гості забили першими (Кейн), але на 81-ї хвилині Шлюпп зрівняв рахунок і матч завершився внічию.

Топ-4 АПЛ: 1.«Тоттенгем» - 25 (12), 2.«Ліверпуль» - 25 (12), 3.«Саутгемптон» - 23 (12), 4.«Челсі» - 22 (12).

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