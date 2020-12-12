АПЛ: в дербі Манчестера м’ячів не забивали

Команда Хосепа Гвардіоли не виграла цього сезону 6 матчів з 11-и.

В центральному матчі 12-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» не зумів обіграв на своєму полі «Манчестер Сіті» 0:0, повідомляє Укрінформ.

В дербі Манчестера переможця не виявилось. Команди завершили матч без голів (0:0) і залишились в середині турнірної таблиці. «МЮ» посідає 7-е місце (20 очок), а «Ман Сіті» - 8-е (19).

Топ-4 АПЛ: 1.«Тоттенгем» - 24 (11), 2.«Ліверпуль» - 24 (11), 3.«Челсі» - 22 (11), 4.«Лестер» - 21 (11).

Матчі лідерів: «Евертон» - «Челсі» (12 грудня, 22:00), «Крістал Пелас» - «Тоттенгем» (13 грудня, 16:15), «Фулгем» - «Ліверпуль» (13 грудня, 18:30).

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