«МЮ» не звільнятиме Сульшера через виліт з Ліги чемпіонів УЄФА

Керівництво англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", незважаючи на виліт команди з Ліги чемпіонів, продовжує довіряти своєму норвезькому головному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.

Клуб не має наміру розлучатися з наставником і повністю йому довіряє, повідомляє The Guardian.

В "МЮ" упевнені, що команда зможе поборотися за перемогу як в англійській Прем'єр-лізі, так і в інших турнірах. До того ж, у керівництва немає бажання робити нову перебудову команди. Відзначається, що Сульшер привніс команді необхідний характер і досяг хорошого поєднання молодих та авторитетних гравців.

Додамо, що у групі Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайдед" посів третє місце, пропустивши уперед паризький "ПСЖ" та "Лейпциг". В АПЛ "МЮ" після 10-ти турів поки йде 6-м (19 очок).

Фото: Getty Images.