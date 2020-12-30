Домашні ігри «Динамо» в УПЛ до кінця сезону продовжить показувати «2+2»

Запуск клубного каналу київського футбольного клубу "Динамо" до кінця сезону не вплине на трансляцію домашніх матчів столичної команди у чемпіонаті України на телеканалі "2+2".

Група 1+1 media підписала з "Динамо" угоду до кінця сезону-2020/2021 і продовжить на "2+2" показуватимуть домашні матчі киян в УПЛ, повідомляє пресслужба 1+1 media. Читайте також: 45 років тому Блохіна визнали кращим футболістом Європи Зазначається, що 1+1 media надаватиме частину контенту FC Dynamo Kyiv TV, переважно архівні матеріали та записи трансляцій, на які має виняткові права. Фото: dynamo.kiev.ua.