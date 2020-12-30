45 років тому Блохіна визнали кращим футболістом Європи

30 грудня 1975 року у світ вийшов новорічний номер видання France Football, в якому були оголошені підсумки голосування щодо визначення кращого футболіста Європи.

Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-у опитуванні здобув нападник київського "Динамо"Олег Блохін, нагадує пресслужба Української асоціації футболу.

Того року динамівці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли у розіграші Кубка володарів кубків та стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши мюхненську "Баварію". До речі, днями Олегу Володимировичу вручили орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено Указом Президента України.

Олег Блохін став першим українським футболістом - володарем "Золотого м’яча". Пізніше нього успіх повторили Ігор Бєланов (визнаний кращим гравцем Європи 1986 року) та Андрій Шевченко (володар "Золотого м’яча"-2004).

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Нині усі троє зіркові гравці працюють у структурі Української асоціації футболу. Блохін є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу, Ігор Бєланов працює співголовою Комітету професіонального футболу, Андрій Шевченко очолює національну збірну України.

Фото з архіву УАФ.