34 роки тому Ігоря Бєланова визнали кращим футболістом Європи

29 грудня 1986 року було оголошено, що володарем найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди континенту - "Золотого м’яча" став український форвард Ігор Бєланов.

Про це нагадує пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

1986 року київське "Динамо", одним із провідних гравців якого був Ігор Бєланов, перемогло у розіграші Кубка володарів кубків УЄФА. Яскраво проявив себе форвард і у складі збірної СРСР на чемпіонаті світу в Мексиці, відзначившись, зокрема, хет-триком у ворота бельгійців.

Ігор Бєланов є одним із трьох, разом з Олегом Блохіним та Андрієм Шевченком, українських володарів "Золотого м’яча". Сьогодні Ігор Іванович займає активну життєву позицію, працює на благо українського футболу. Він є співголовою комітету професіонального футболу УАФ.

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Нинішнього року Указом Президента України Володимира Зеленського Ігоря Бєланова нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Фото: uaf.ua.