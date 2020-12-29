34 роки тому Ігоря Бєланова визнали кращим футболістом Європи

34 роки тому Ігоря Бєланова визнали кращим футболістом Європи

Укрінформ
29 грудня 1986 року було оголошено, що володарем найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди континенту - "Золотого м’яча" став український форвард Ігор Бєланов.

Про це нагадує пресслужба УАФ, передає Укрінформ.  

1986 року київське "Динамо", одним із провідних гравців якого був Ігор Бєланов, перемогло у розіграші Кубка володарів кубків УЄФА. Яскраво проявив себе форвард і у складі збірної СРСР на чемпіонаті світу в Мексиці, відзначившись, зокрема, хет-триком у ворота бельгійців.

Ігор Бєланов є одним із трьох, разом з Олегом Блохіним та Андрієм Шевченком, українських володарів "Золотого м’яча". Сьогодні Ігор Іванович займає активну життєву позицію, працює на благо українського футболу. Він є співголовою комітету професіонального футболу УАФ.

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Нинішнього року Указом Президента України Володимира Зеленського Ігоря Бєланова нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Фото: uaf.ua. 

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