Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році
У традиційному опитуванні, який проводить «Команда №1», брали участь головні тренери і по 15 футболістів з кожної команди Української Прем'єр-ліги (УПЛ), передає Укрінформ.
За правилами щорічного референдуму кожен повинен вибрати трійку кращих футболістів чемпіонату України в році. За перше місце нараховується три очки, друге - два, третє - одне.
Циганков набрав 197 балів (39 перших місць, 28 - других, 24 - третіх. Хавбек виграв опитування в 6 командах УПЛ, а найбільше балів отримав від «Динамо» (38), «Миная» (25) і «Дніпра-1» (22).
На другому місці опинився півзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон (112 балів), на третьому - форвард донецького «Олімпіка» Шахаб Захеді (91).
Топ-10 гравців УПЛ в 2020 році:
1. Віктор Циганков («Динамо») - 197 очок
2. Тайсон («Шахтар») - 112
3. Захеді Шахаб («Олімпік») - 91
4. Микола Шапаренко («Динамо») - 83
5. Владислав Кочергін («Зоря») - 67
6. Віталій Буяльський («Динамо») - 48
7. Микола Матвієнко («Шахтар») - 48
8. Манор Соломон («Шахтар») - 42
9. Віталій Миколенко («Динамо») - 39
10. Марлос («Шахтар») - 31.
Фото: Dynamo.kiev.ua.