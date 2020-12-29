Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році

Півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков визнаний кращим гравцем чемпіонату України з футболу в 2020 році.

У традиційному опитуванні, який проводить «Команда №1», брали участь головні тренери і по 15 футболістів з кожної команди Української Прем'єр-ліги (УПЛ), передає Укрінформ.

За правилами щорічного референдуму кожен повинен вибрати трійку кращих футболістів чемпіонату України в році. За перше місце нараховується три очки, друге - два, третє - одне.

Циганков набрав 197 балів (39 перших місць, 28 - других, 24 - третіх. Хавбек виграв опитування в 6 командах УПЛ, а найбільше балів отримав від «Динамо» (38), «Миная» (25) і «Дніпра-1» (22).

На другому місці опинився півзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон (112 балів), на третьому - форвард донецького «Олімпіка» Шахаб Захеді (91).

Топ-10 гравців УПЛ в 2020 році:

1. Віктор Циганков («Динамо») - 197 очок

2. Тайсон («Шахтар») - 112

3. Захеді Шахаб («Олімпік») - 91

4. Микола Шапаренко («Динамо») - 83

5. Владислав Кочергін («Зоря») - 67

6. Віталій Буяльський («Динамо») - 48

7. Микола Матвієнко («Шахтар») - 48

8. Манор Соломон («Шахтар») - 42

9. Віталій Миколенко («Динамо») - 39

10. Марлос («Шахтар») - 31.

Фото: Dynamo.kiev.ua.