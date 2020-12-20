Циганков став кращим бомбардиром УПЛ у 2020 році, Буяльський - кращий асистент

Кращим бомбардиром футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ) в 2020 році з 15 голами став 23-річний півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков.

Як інформує Sport.ua, Циганков забив 7 м'ячів у весняній частині сезону-2019/20 і 8 - у першому колі чемпіонату України-2020/21, передає Укрінформ.

Циганков на 2 голи випередив свого нинішнього одноклубника Владислава Супрягу, який навесні виступав за «Дніпро-1». У складі дніпрян 20-річний форвард відзначився більше, ніж будь-хто - 11 разів, а ось у складі киян лише двічі. Трете місце в бомбардирському рейтингу посів іранець Шахаб Захеді з донецького "Олімпіка".

Кращим асистентом УПЛ в 2020 році став 27-річний півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський. 3 гольові передачі він зробив у весняній частині сезону-2019/20 і стільки ж - восени в першому колі чемпіонату України-2020/21. Віталій випередив на один пункт 8 найближчих конкурентів - Карлоса Де Пену («Динамо»), Жуніора Мораеса («Шахтар», Донецьк), Владислава Кабаєва, Владлена Юрченка, Владислава Кочергіна (усі - «Зоря», Луганськ), Ігоря Пердуту («Ворскла», Полтава), Кирила Ковальця («Олександрія») та Дмитра Мишньова («Маріуполь»).

На фото: Віктор Циганков (ФК «Динамо»).