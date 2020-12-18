«Динамо» зіграє з «Колосом», «Шахтар» - з «Агробізнесом» у Кубку України
Укрінформ
3 березня 2021 року на футольних полях України мають пройти матчі 1/4 фіналу національного Кубка.
У п'ятницю, 18 грудня, у київському Будинку футболу пройшла церемонія жеребкування цієї стадії турніру, передає Укрінформ.
Визначилися такі пари команд:
"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка)
"Дніпро-1" - "Олександрія"
"Агробізнес" (Волочиськ) - "Шахтар" (Донецьк)
"Верес" (Рівне) - "Зоря" (Луганськ).
Як повідомлялося, фінал Кубка України-2020/2021 відбудеться 12 травня. Матч зіграють у Тернополі.
Фото: uaf.ua.