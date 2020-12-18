«Динамо» зіграє з «Колосом», «Шахтар» - з «Агробізнесом» у Кубку України

«Динамо» зіграє з «Колосом», «Шахтар» - з «Агробізнесом» у Кубку України

Укрінформ
3 березня 2021 року на футольних полях України мають пройти матчі 1/4 фіналу національного Кубка.

У п'ятницю, 18 грудня, у київському Будинку футболу пройшла церемонія жеребкування цієї стадії турніру, передає Укрінформ.

Визначилися такі пари команд:

"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка)

"Дніпро-1" -  "Олександрія"

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Шахтар" (Донецьк)

"Верес" (Рівне) - "Зоря" (Луганськ).

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Як повідомлялося, фінал Кубка України-2020/2021 відбудеться 12 травня. Матч зіграють у Тернополі.

Фото: uaf.ua.

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