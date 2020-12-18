Вернидуб - головний тренер молдовського футбольного клубу «Шериф»

Відомий український футбольний наставник Юрій Вернидуб став головним тренером молдовського клубу "Шериф" (Тирасполь).

Про це повідомляє офіційний сайт "Шерифа", передає Укрінформ.

Останнім місцем роботи 54-річного Вернидуба солігорський "Шахтар", який виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Білорусі. Тренер залишив клуб в серпні нинішнього року.

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"Шериф" після 20-ти турів йде на першому місці у чемпіонаті Молдови, маючи в активі 55 очок і випереджаючи найближчого переслідувача на шість пунктів.

Фото: fc-sheriff.com.