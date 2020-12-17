Клопп другий рік поспіль визнаний кращим футбольним тренером світу

Головний тренер англійського «Ліверпуля» Юрген Клопп виграв приз кращому тренеру року за версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

Про це було оголошено на церемонії The Best FIFA Football Awards 2020 року, передає Укрінформ.

Німецький фахівець став першим тренером, кому вдалося виграти цю нагороду вдруге поспіль. Під його керівництвом у 2020 році «Ліверпуль» вперше за 30 років завоював золоті медалі чемпіонату Англії.

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Крім Клоппа на нагороду претендували наставник англійського «Лідса» Марсело Б'єлса, а також і Ханс-Дітер Флік, який очолює німецьку «Баварію».

Фото: Imago-images.de.