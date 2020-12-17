ФІФА назвала символічну збірну 2020 року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) представила символічну збірну 2020 року за версіэю самих гравців.

Футболісти, які потрапили до збірної, були оголошені на церемонії The Best FIFA Football Awards 2020 року, передає Укрінформ. Читайте також: Левандовський - кращий футболіст року за версією ФІФА У символічну команду року увійшли: Алісон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Вірджіл Ван Дейк (всі - «Ліверпуль»), Тьяго Алькантара («Баварія» / «Ліверпуль»), Серхіо Рамос ("Реал"), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»), Йозуа Кімміх, Роберт Левандовський (обидва - «Баварія»), Ліонель Мессі («Барселона»), Кріштіану Роналду («Ювентус»). Фото: fifa.com.