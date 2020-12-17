Левандовський - кращий футболіст року за версією ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) визнала польського нападника мюнхенської «Баварії» Роберта Левандовського найкращим гравцем світу 2020 року.

Про це було оголошено на церемонії The Best FIFA Football Awards 2020 року, передає Укрінформ.

Минулого сезону поляк в 47 матчах за «Баварію» у всіх турнірах забив 55 м'ячів і віддав десять результативних передач. «Баварія» ж стала володарем Кубка Німеччини, перемогла в чемпіонаті країни і Лізі чемпіонів УЄФА.

Нинішнього сезону Роберт відзначився вже 18 голами і п'ятьма передачами в 17 матчах.

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Відзначимо, що крім Левандовського, на премію претендували нападник «Барселони» Ліонель Мессі і форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

Фото: Reuters.