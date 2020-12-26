Кравченко виграв український півфінал на турнірі ITF в Анталії

20-річний український тенісист Георгій Кравченко удруге поспіль вийов у фінал ф'ючерсу ITF в Анталії (Туреччина).

У півфіналі уродженець Києва впевнено обіграв іншого представника України - 25-річного харків'янина Владислава Орлова - 6:1, 6:2, передає Укрінформ.

Тиждень тому українці грали у фіналі аналогічного турніру в Анталії. Тоді перемогу в трьох сетах здобув більш досвідчений Орлов.

Цього разу суперником Кравченка по титульному матчу буде британець Біллі Гарріс, який здолав аргентинця Алехо Лоренсо Лінгуа Лавальєна - 6:1, 7:5.

Фото: ftu.org.ua.