Стало відомо, де Україна зіграє з Ізраїлем у Кубку Девіса

Поєдинок української та ізраїльської чоловічих тенісних збірних у Першій Світовій групі Кубка Девіса, який мав відбутися восени 2020 року, було перенесено на весну сезону-2021.

Як повідомляє BTU, матч пройде 5-6 березня на закритому хардовому корті клубу Marina Tennis Club у селі Погреби Київської області, передає Укрінформ.

Раніше команди зустрічалися в Кубку Девіса двічі. 1999 року українці виграли із загальним рахунком 3:2, а в сезоні-2017 - 5:0.

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Як повідомлялося, у березні 2020 року "синьо-жовті" перемогли у матчевому протистоянні плей-офф Першої Світової групи збірну Китайського Тайбею - 3:2. Команда Андрія Медведєва відігралася з рахунку 0:2 після першого ігрового дня, чого раніше в Кубку Девіса нашим тенісистам зробити не вдавалося.

Фото: ftu.org.ua.