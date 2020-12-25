За ATP Cup 2021 року змагатимуться дванадцять тенісних збірних

2021 року в тенісному турнірі ATP Cup візьмуть участь не 24, а 12 чоловічих тенісних збірних.

Це пов'язано із заходами безпеки через пандемію коронавируса, повідомляє BTU.

Збірна Австралії потрапляє на турнір як приймаюча сторона, інші 11 команд за результатами в рейтингу їхнього першого номера", - зазначається у повідомленні.

Турнір пройде лише на кортах Мельбурна, а не у трьох містах, як це було раніше.

Призовий фонд ATP Cup на цей момент складає 7,5 мільйона доларів США і може бути знижений на 40 відсотків (у залежності від того, яку кількість глядачів допустять на трибуни.

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Тенісист, який виграє усі свої матчі, зможе заробити максимум 500 рейтингових очок в одиночному розряді та 250 - у парному.

Переможницею ATP Cup 2020 року була збірна Сербії.

Фото: Getty Images.