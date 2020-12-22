Томас Бах привітав НОК України з нагоди 30-річчя заснування

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах надіслав вітання НОК України з нагоди 30-річчя заснування.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Національного олімпійського комітету.

"Шановні олімпійські друзі! З нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету України, хотів би передати вам мої щирі вітання з цією важливою віхою. Ви можете з гордістю озирнутися на тридцять років прогресу та неймовірних спортивних успіхів. Українські атлети створили спортивну історію своїми видатними виступами. З великою кількістю виграних олімпійських медалей ваші спортсмени знаходяться в центрі цієї історії успіху. Перш за все, атлети стали чемпіонами у серцях ваших людей, принесли гордість і радість вашій країні та надихнули молоде покоління вірити у свої мрії та своє майбутнє", - йдеться у привітанні.

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Бах також відзначив важливість партнерства між МОК та НОК України.

"Наше партнерство - ще одне відображення того, що ми бачили протягом останніх тижнів та місяців глобальної пандемії коронавірусу. Ми завжди сильніші разом. У такі важкі часи нам як ніколи потрібні спільні олімпійські цінності. Ця криза ще далеко не закінчена, і ми засвоїли один важливий урок: солідарність - це серце Олімпійських ігор, які об’єднують світ у всьому його різноманітті", - підкреслив президент МОК.

Фото: noc-ukr.org.