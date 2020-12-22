Сьогодні Національному олімпійському комітету України виповнилось 30 років

Під егідою НОК за роки Незалежності України на Олімпійських іграх наші спортсмени вибороли 122 медалі.

Сьогодні Національний олімпійський комітет України відзначає ювілей – 30-ту річницю з дня заснування, повідомляє сайт НОК України.

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників НОК ухвалила історичне рішення щодо створення Олімпійського комітету України.

Під егідою НОК за роки Незалежності України на Олімпійських іграх наші спортсмени вибороли 122 медалі, на Юнацьких Олімпійських іграх здобули 97 нагород, на Європейських іграх – 98 медалей.

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За ці роки Олімпійський комітет України здобув вагомий авторитет і повагу, як на теренах країни, так і за її межами. В різні роки з візитами до нашої країни прибували президенти МОК Хуан Антоніо Самаранч, Жак Рогге, Томас Бах.

«Ви можете з гордістю озирнутися на 30 років прогресу та неймовірних спортивних успіхів. Хто краще уособлює цю історію успіху, ніж президент НОК України та його попередник, Олімпійські чемпіони Сергій Бубка та Валерій Борзов. Потужне партнерство, яке ми сьогодні маємо в МОК з Україною, можливе лише завдяки важливій роботі НОК. Під великим керівництвом Сергія Бубки НОК України популяризує роль спорту в суспільстві та поширює олімпійські цінності досконалості, дружби та солідарності по всій країні», - відзначив у своєму вітальному слові до української Олімпійської родини президент МОК Томас Бах.

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«Олімпійський рух – це дійсно унікальне явище, яке має неймовірну силу об'єднувати людей навколо миру, дружби та розвитку. Й сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що саме спорт є тим важливим чинником, який допомагає долати будь-які труднощі. Хочу щиро подякувати кожному за ці три десятиліття перемог, здобутків і досягнень, подолання труднощів, постійний рух вперед», - відзначає президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.