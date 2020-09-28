Сергій Бубка передав главі МОК запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну
Укрінформ
Президент НОК України Сергій Бубка зустрівся з очільником Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом і передав лист-запрошення від Президента України Володимира Зеленського відвідати нашу країну у наступному році для участі в урочистостях з нагоди 30-річчя заснування Національного олімпійського комітету України.
Як повідомляє пресслужба НОК, Томас Бах подякував за запрошення і попередньо плануватиме візит до України, передає Укрінформ.
Зустріч відбулась у Любляні (Словенія), де лідери олімпійського руху з близько 20 країн Старого Світу вшановували пам'ять колишнього президента Європейських Олімпійських Комітетів Янеза Косьянчича та обговорювали подальший розвиток олімпізму.
Фото: НОК України.