Олімпійський вогонь повернеться через рік

У ці дні в Токіо мала відбуватися ХХXII літня Олімпіада

Все розпочалося за розписаним до хвилин графіком: 12 березня на легендарній горі Олімп у Греції акторка Катеріна Леху запалила від променів сонця за допомогою спеціального дзеркала факел, який мали урочисто пронести по грецькій землі до Афін і звідти на літаку доставити в Токіо. Але ми пам’ятаємо ті березневі дні. Саме тоді на світ накочувалася хвиля тривог, страхів і реальних небезпек, викликана швидким поширенням коронавірусу. Національний олімпійський комітет Греції за погодженням з МОКом та грецьким міністерством охорони здоров’я прийняв рішення обмежити естафету вогню майже «безлюдною» (без глядачів і журналістів) церемонією його передачі на афінському стадіоні «Панатінаїкос», де в 1896 році відбулися перші Олімпійські Ігри новітньої історії.

Олімпійський вогонь тоді ж спецрейсом було доставлено в Токіо. Як сказав представник Оргкомітету Токіо-2020, спочатку вирішили виставити вогонь напоказ, але невдовзі, через скупчення на місці його демонстрації великої кількості людей, від цього відмовилися. Нині олімпійський вогонь зберігається в спеціальному місці у північно-східному регіоні Фукусіма і чекає, коли запалає 23 липня 2021 року в чаші головного стадіону Токійської Олімпіади.

ЧАС ДЛЯ РОЗДУМІВ І НОВИХ ІДЕЙ ТА РІШЕНЬ

Досі в історії сучасних Олімпіад було лише три випадки, коли вони зривалися: у 1916, 1940 і 1944 роках. І всі ці зриви пов’язані з двома світовими війнами. Нині цілком інша ситуація: йдеться лише про перенесення Ігор на рік. Міжнародний олімпійський комітет 24 березня 2020-го прийняв узгоджене з Урядом Японії та Оргкомітетом Токійських Ігор рішення провести Олімпіаду в японській столиці з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Президент МОК Томас Бах висловив тоді впевненість, що «ми можемо опанувати цей небачений виклик. Наразі людство знаходиться в темному тунелі. Олімпійські ігри Токіо-2020 можуть стати світлом у кінці цього тунелю».

Коїке Юріко

Таку ж впевненість висловила тоді від японської сторони і губернатор Токіо Коїке Юріко: «Враховуючи глобальний спалах коронавірусу, нам потрібен певний час, перш ніж ми повністю підготуємось до проведення Ігор, безпечних для спортсменів та глядачів. Крім того, підготовка до нових дат буде проходити безперешкодно, оскільки дати збігаються з тими ж часовими рамками, що і початкові дати змагань, стосовно квитків, персоналу об’єктів, волонтерів та транспорту. Тому я вважаю, що святкування відкриття Олімпійських ігор Токіо 23 липня 2021 року є ідеальним».

На час, коли приймалося це, на загальну думку, оптимальне рішення, вже було розіграно 57 відсотків олімпійських ліцензій. Їхніх володарів заспокоїли: ліцензії через рік будуть дійсними. А щодо решти 43 відсотків перепусток, то система здобуття їх буде доопрацьована міжнародними федераціями з МОКом з урахуванням інтересів усіх спортсменів і, передусім того, щоб до змагань за ліцензії вони підійшли в своїй найкращій формі.

Томас Бах

Відкладення Олімпіади в Токіо дало рік часу і для роздумів над проблемами сучасного олімпізму й обговорення нових ідей та прийняття відповідних рішень, спрямованих на його розвиток і поступ. Як рухатися далі? Яким чином реагувати на виклики, що постали перед олімпійським рухом і світовим спортом у ситуації, що нині склалася? Президент МОК Томас Бах звернувся до Олімпійської родини із закликом провести широкомасштабну консультацію під керівництвом Виконавчого комітету МОК та Сесії МОК. «Вже стародавні греки, яким ми зобов’язані Олімпійським Іграм, знали, що з кожною кризою приходить можливість, – зазначив Томас Бах у своєму зверненні, поширеному 29 квітня з Лозанни, де штаб-квартира МОКу. – Давайте скористаємося цією можливістю шляхом єдності та творчості, щоб вийти з цієї кризи ще сильнішими. Посткоронавірусний світ потребуватиме спорту, і ми готові зробити свій внесок у його формування з нашими олімпійськими цінностями».

Президент МОК не обмежився самим лише зверненням, а й виклав у ньому свої думки й бачення ситуації, яка складається в сучасному світі. Він, зокрема, назвав три можливих, на його погляд, сценарії розвитку подій у спорті. З ними можна познайомитися з публікацією звернення Президента МОК на сайті Національного олімпійського комітету України від 30 квітня. Ми ж обмежимося підсумковим висновком керівника МОКу: «Які б елементи цих сценаріїв не домінували, це матиме фундаментальний вплив на спорт і суспільство загалом. Будучи об'єднаними нашими олімпійськими цінностями миру, солідарності, поваги й єдності в усьому нашому різноманітті, ми можемо зробити важливий внесок в цей посткоронавірусний світ. Ми можемо зробити це на міцній основі».

НОК УКРАЇНИ В ЦІ ДНІ

Слід відзначити, що Виконком Національного олімпійського комітету оперативно прореагував на цей заклик з Лозанни і створив робочу групу, яка зібрала і узагальнила усі пропозиції від суб’єктів олімпійського руху в Україні, а також підготувала рекомендації, котрі запропоновані Міжнародному олімпійському комітету та можуть бути використані в діяльності НОКу для розвитку українського спорту. Напрацьовані пропозиції охоплюють блоки щодо сучасних ризиків олімпійського руху, ініціатив для обговорення на рівні МОК, а також олімпійської соціології, освіти, історії олімпізму.

До цього варто додати, що з перших днів карантину НОК України здійснив конкретні й важливі кроки, спрямовані на підтримку спортсменів, продовження і активізацію діяльності спортивних організацій в умовах, що склалися. Президент НОК Сергій Бубка 26 березня звернувся до спортсменів і тренерів, до олімпійської родини із закликом зосередитися на тривалій підготовці до Токійської Олімпіади: «Перенесення Ігор – це можливість зберегти здоров'я всіх учасників, можливість всім атлетам підготуватися до найважливіших змагань в житті, вийти на пік своєї форми, можливість налаштуватися на перемогу. Перемогу як особисту, так і всього людства в складній боротьбі… Запалення вогню на відкритті Олімпійських Ігор означатиме, що на планеті знову панує мир і спокій».

За ці кілька місяців, відколи був запроваджений карантин, під егідою НОКу відбулося цілий ряд акцій, які мали широкий суспільний резонанс. Назвемо кілька з них.

Відеозустріч Сергія Бубки з-понад двома сотнями спортсменів з літніх і зимових спортивних видів та їхніми наставниками, які ведуть підготовку до Олімпійських Ігор у Токіо й Пекіні. Розмова тривала понад дві години і, за оцінками її учасників, була дуже корисною. Президент НОК поділився своїм життєвим і спортивним досвідом, дав поради, відповів на запитання, які хвилювали й цікавили його співрозмовників.

Сергій Бубка

Цикл вебінарів з олімпійської освіти та підготовки спортсменів. Серію щотижневих онлайн-конференцій з цієї тематики відкрили Сергій Бубка та міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт. Першими лекторами виступили професор Національного університету фізичного виховання і спорту України, співголова Комісії НОК України «Інновації в спорті» Володимир Платонов та президент Олімпійської академії України, віце-президент НОК, доктор педагогічних наук Марія Булатова. Серед тем вебінарів – організація тренувального процесу та основи раціонального харчування спортсменів в умовах карантину, психологічний супровід олімпійської підготовки, історія олімпійського руху, олімпійська освіта та багато іншого. Онлайн-конференції зібрали велику аудиторію. Причому не тільки українську. Учасниками вебінарів стали представники Білорусі, Вірменії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Узбекистану.

Привернула увагу і Всеукраїнська естафета, приурочена до Олімпійського дня (він відзначається 23 червня, в дату створення МОК). Естафету почали Чернігівщина і Сумщина. Після цього вона впродовж трьох тижнів пройшла по всіх регіонах України. У щоденному режимі, за допомогою сучасних засобів зв’язку, з урахуванням карантинних обмежень олімпійські осередки під час обласних урочистостей презентували спортивну історію кожного краю, його легендарних спортсменів та олімпійські надії. «Не зважаючи на всі виклики, з якими сьогодні зіткнулася не лише наша держава, а й світ, ми зуміли провести цікаву, креативну та неординарну масштабну естафету Олімпійського дня онлайн, яка об'єднала нашу країну», – сказав під час завершення естафети Сергій Бубка. Своє вітання її організаторам і учасникам надіслав і Томас Бах: «Святкування Олімпійського дня сьогодні може здатися дуже відмінним від усіх попередніх років, але, водночас, в цей Олімпійський день, наше послання про те, що сила спорту приносить всім надію та оптимізм, звучить ще сильніше. Давайте сьогодні об’єднаємось, щоб використати цю силу спорту для підготовки перенесених Олімпійських ігор Токіо-2020 як святкування солідарності та стійкості людства».

Конкурс на кращу книгу з олімпійського спорту. Він був оголошений за ініціативи очолюваної Марією Булатовою Комісії НОК «Олімпійська освіта та культура». Старт конкурсу був даний на засіданні Виконкому НОК України 28 травня 2020 року. Краща олімпійська книга року визначатиметься Конкурсною комісією, до якої входять поважні фахівці своєї справи, на основі відповідності вимогам професійного книговидання, актуальності проблематики, творчому підходу, оригінальності й достовірності представлення інформації, а також поліграфічного виконання.

Естафета Олімпійського дня

Всеукраїнська акція НОК України «Олімпійська книга». Вона триває в часі й полягає у передачі представниками відділень НОК місцевим бібліотекам комплектів олімпійської літератури та привернення уваги до неї. Відвідувачі бібліотек ознайомлюються з книгами про світову та українську історію олімпійського руху, походження окремих спортивних видів спорту та сучасні проблеми розвитку спорту.

Добірка книг про Олімпіади в Чернігівському педуніверситеті

Це лише кілька акцій, ініційовании і проведених НОКом за час після оголошення карантину. Особливо варто сказати про важливість, своєчасність і необхідність підтримки українських атлетів, зокрема тих, хто готується до Олімпійських Ігор. Підтримки і моральної, і матеріальної. Кілька слів про другу з них. НОК як громадська організація шукає всі можливі шляхи допомоги українським олімпійцям, вважаючи це для себе пріоритетом. Зокрема, стипендії для атлетів, що готуються до олімпійського Токіо, з урахуванням перенесення Ігор, продовжено ще на один рік. Загалом обсяг фінансування щомісячних стипендій для провідних атлетів-кандидатів для участі в літній Олімпіаді в Токіо і зимовій у Пекіні складає від НОК України 18,7 мільйонів гривень. Додамо, що вже 86 наших спортсменів здобули путівки в столицю Японії.

Передача вогню в Афінах

З ОЛІМПІЙСЬКОЇ СТРІЧКИ НОВИН

Не так багато у сучасному світі подій, які б об’днували людей різних куточків планети, дарували їм радість спілкування, хвилюючі миттєвості, незабутні емоції. Олімпіади саме з такого невеличкого ряду і, цілком можливо, стоять у ньому першими. Вони збирають на олімпійських аренах змагань десятки тисяч, а біля телеекранів і радіоприймачів – сотні мільйонів прихильників спорту. Якби не епідемія коронавірусу, всі б ми у ці дні з неослабною увагою стежили за подіями в Токіо, пристрасно вболівали за спортсменів своїх країн, віддавали шану чесним, красивим перемогам усіх, хто б завоював право піднятися на олімпійські п’єдестали.

Все це довелося відкласти. Сподіваємось і віримо, що тільки на рік, що в такі ж, як нині, дні 2021-го олімпійський вогонь, який вже доставлений у Японію, запалає у чаші головного стадіону Токійської Олімпіади. Як ми переконалися із сказаного вище і як бачимо з нових і нових повідомлень, пандемія внесла корективи у спортивне життя, але його не зупинила. Це підтверджують і найостанніші новини з олімпійської подієвої стрічки. Ось лише кілька з неї рядків.

Олімпійський стадіон Токіо. За рік до старту Ігор

–Для подолання пандемії COVID-19 Міжнародний олімпійський комітет ухвалив фінансовий пакет у розмірі до 800 мільйонів доларів. Таке рішення затверджено на онлайн засіданні Виконавчого комітету МОК, одним із членів якого є президент НОК України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

–Японська столиця до Ігор, у підготовку яких вкладено більше 11 мільярдів євро, практично готова. Оргкомітет Токіо-2020 оголосив, що збережено всі об’єкти для проведення Ігор в наступному році, а потім підтвердив розклад змагань.

–Голова Оргкомітету Олімпіади в Токіо Йосіро Морі заявив, що вірить в успішну боротьбу з коронавірусом. Ключовими умовами будуть створення вакцини та нових методів лікування ускладнень інфекції. Він вважає, що знову відкласти Ігри буде складно, оскільки країни-господарі наступних Олімпіад вже визначені на найближчі роки і підготовка до них іде повним ходом: зимові Ігри-2022 відбудуться в Пекіні, а літні 2024-го – в Парижі.

– Виконавчий віцепрезидент Пекіна 2022 Чжан Цзяндун заявив, що після спалаху COVID-19, дотримуючись рекомендацій і вимог китайського уряду, Пекін-2022 не тільки визначив пріоритети запобігання і контролю пандемії, а й зосередився на підготовці до Ігор.

– Всесвітня асоціація олімпійців (ВАО), що підтримує 100 000 олімпійців по всьому світу, оголосила проєкти, які ведуть олімпійці, і які отримають фінансування завдяки щорічній програмі грантів ВАО в 2020 році. Виділена в той час, коли країни у всьому світі досі страждають від впливу пандемії COVID-19, програма грантів ВАО підтримує олімпійців, які прагнуть створити позитивний вплив на свої громади як зразки для наслідування та лідерства.

– Група Міжнародного олімпійського комітету, що з квітня 2020 року працювала над новими принципами та змінами у кваліфікації з видів спорту на Ігри XXXII Олімпіади в Токіо, оголосила про завершення цього процесу. До моменту перенесення Олімпійських ігор в Токіо 2020 року було підтверджено в цілому 57 відсотків всіх кваліфікаційних місць. Тож, аби адаптувати системи кваліфікації для решти місць до нового часу проведення Олімпійських ігор Токіо-2020, принципи системи кваліфікації були оновлені.

– На 136 сесії Міжнародного олімпійського комітету були представлені оновлення на антидопінговому фронті – як від Всесвітньої антидопінгової агенції, так і від Міжнародної агенції з тестувань (ITA), включаючи необхідні зміни, які були зроблені в зв'язку з пандемією COVID-19, а також перенесенням Олімпійських ігор Токіо-2020.

– Олімпійська солідарність збільшила бюджет на програми для спортсменів на 15 мільйонів доларів США, що охоплює стипендії для понад 1600 спортсменів з 185 НОКів та Олімпійської команди біженців МОК.

–Президент МОК Томас Бах заявив, що організація розглядає варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів."Слід підготувати різні сценарії проведення Ігор. Ніхто не хоче, щоб вони пройшли без глядачів. Однак ми готові вживати необхідних заходів, щоб провести Олімпіаду в безпечному середовищі".

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Насамкінець про подію, що сталася днями в столиці Японії: 23 липня о 20.00 за місцевим часом Оргкомітет Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні провів демонстрацію спеціального відео, щоб відзначити рік до того моменту, коли відбудеться церемонія відкриття перенесеної Токійської Олімпіади. Цим самим була продемонстрована рішучість зберегти промінь надії до тих пір, поки спортивне життя не відновиться. Крім високої оцінки зусиль спортсменів, які сьогодні щодня прагнуть адаптуватися до «нових норм», у відео висловлено подяку і повагу всім тим, хто надає медичну та соціальну допомогу у ці важкі часи.

Японська плавчиня Айкі Рікако, яка боролася з лейкемією і повернулася до тренувань через понад рік перерви, поділилася сердечним посланням і запросила спортивну спільноту зробити крок вперед до відкриття наступного року: «Уявіть собі світ через рік: світ, в якому на Олімпійських та Паралімпійських іграх буде піднято завісу».

Відкриття в Токіо головної арени змагань

І Міжнародний олімпійський комітет, і організатори Ігор-2020 у Токіо сповнені оптимістичних сподівань, намірів і рішучості перетворити Олімпійські Ігри в Токіо-2020 у безпрецедентне святкування єдності і згуртованості людей планети в нинішні непрості часи. Сподіається на це і вся світова спортивна громадськість, усі, кому близькі й дорогі олімпійські ідеали й доля сучасних Олімпіад. Віртуальний промінь, посланий 23 липня з Токіо, як і реальний олімпійський вогонь, який з березня чекає тієї миті, коли спалахне й розгориться через рік у чаші головної арени Ігор, стали символами цих надій.

Михайло Сорока