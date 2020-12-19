Юлія Джима: Сьогоднішньою гонкою у Гохфільцені я задоволена

Гонку переслідування 4-го етапу Кубка світу у Гохфільцені (Австрія) українська біатлоністка Юлія Джима завершила на 23-й позиції (стартувала 40-ю) з одним промахом на останній стрільбі.

У флеш-коментарі спортсменка заявила, що вона задоволена сьогоднішнім виступом, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба Федерації біатлону України.

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"Сьогоднішньою гонкою я задоволена, хоча, звичайно, можна було обійтися без штрафного кола, але добре, що зайшла на одне, а не на більше. Вже краще! Якщо оцінювати перший триместр сезону загалом, то були певні моменти, які не можна було втілити у реальність. До того ж, деякі гонки пропускала. Не завжди виходило впоратися зі стрільбою. Сподіваюсь, після Нового року мені буде набагато простіше бігати. Далі за планом тренувальний збір разом із командою в австрійському Обертілліаху", - сказала Джима.

Фото: Getty Images.