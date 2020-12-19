Норвежка Екгофф виграла персьют етапу Кубка світу з біатлону в Австрії

Олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф з Норвегії перемогла у суботу у гонці переслідування 4-го етапу Кубка світу у Гохфільцені (Австрія).

Норвежка показала час 28 хвилин 24,8 секунди і припустилася 1 промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

На другому та третьму місцях - шведські сестри Ганна та Ельвіра Еберг, які мали відповідно 22,5 і 27,6 секунди відставання (по 2 промахи).

Українкам до першої двадцятки потрапити не вдалося. Найкраще місце (23-тє) у Юлії Джими (+2.24,0; 1). Дар'я Блашко прийшла 51-ю, Анастасія Меркушина - 56-ю.

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Австрійський етап Кубка світу завершиться 20 грудня масстартами.

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