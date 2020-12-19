Легрейд переміг у персьюті австрійського етапу Кубка світу з біатлону

23-річний норвезький біатлоніст Стурла Хольм Легрейд виграв у суботу гонку переслідування 4-го етапу Кубка світу у Гохфільцені (Австрія).

Легрейд показав час 31 хвилину 14,9 секунди і припустився 1 промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

"Срібло" здобув француз Емільєн Жаклен (8,5 секунди відставання; 0 промахів), "бронзу" - норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо (+8,9; 3)

Серед українців найкращий результат (21-й) показав Дмитро Підручний (+1.55,3; 4). Антон Дудченко фінішував 35-м Артем Прима - 39-м.

Сьогодні також пройде жіноча гонка переслідування. Українка Дар'я Блашко піде на 10-кілометрову дистанцію 34-ю (відставання від лідера - 1хвилина 35 секунд), Юлія Джима - 40-ю (+1.41), Анастасія Меркушина - 60-ю (+2.08).

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Австрійський етап Кубка світу завершиться 20 грудня масстартами.

Фото: dagsavisen.no.