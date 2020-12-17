Підручний прийшов шостим у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

29-річний Дмитро Підручний з Тернополя посів шосте місце у спринтерській гонці четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що стартував у четвер у Гохфільцені (Австрія).

Український біатлоніст мав 51,3 секунди відставання і не припустився жодного промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ. Увесь п'єдестал у спринті зайняли норвежці. "Золото" виграв Стурла Гольм Легрейд, який показав час 23 хвилини 04,9 секунди (0 промахів). "Срібло" здобув Йоганнес Дале (+7,9; 0), "бронзу" - Йоганнес Тігнес Бьо (+19,9; 2). Результати інших українців: Антон Дудченко прийшов 20-м, Артем Прима - 39-м, Руслан Ткаленко - 75-м, Богдан Цимбал - 101-м. Загалом стартували 108 біатлоністів. Читайте також: Збірна України назвала склад на спринт IV етапу Кубка світу з біатлону 18 грудня у Гохфільцені відбудеться жіночий спринт, 19 грудня пройдуть гонки переслідування. Завершиться австрійський етап Кубка світу 20 грудня гонками с масовим стартом. Фото: biathlon.com.ua.