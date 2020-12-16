Збірна України назвала склад на спринт IV етапу Кубка світу з біатлону
Укрінформ
Визначилися склади збірної України на спринтерські гонки четвертого етапу Кубка світу з біатлону, який стартує в четвер, 17 грудня, в Гохфільцені (Австрія).
Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України (ФБУ), у чоловіків на 10-кілометрову дистанцію вийдуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко, у жінок на спринт 7,5 км з двома вогневими рубежами заявлені Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина, передає Укрінформ.
Поза складом збірної України на четвертий етап Кубка світу залишилися Віта Семеренко і Катерина Бех. При цьому дівчата тренуватимуться в Гохфільцені.
Відзначимо, що для Меркушиної майбутній спринт стане дебютною гонкою в сезоні.
Фото: biathlonworld.