Збірна України назвала склад на спринт IV етапу Кубка світу з біатлону

Визначилися склади збірної України на спринтерські гонки четвертого етапу Кубка світу з біатлону, який стартує в четвер, 17 грудня, в Гохфільцені (Австрія).

Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України (ФБУ), у чоловіків на 10-кілометрову дистанцію вийдуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко, у жінок на спринт 7,5 км з двома вогневими рубежами заявлені Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина, передає Укрінформ.

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Поза складом збірної України на четвертий етап Кубка світу залишилися Віта Семеренко і Катерина Бех. При цьому дівчата тренуватимуться в Гохфільцені.

Відзначимо, що для Меркушиної майбутній спринт стане дебютною гонкою в сезоні.

Фото: biathlonworld.