Українські біатлоністи посіли 13 місце в естафеті на австрійському етапі Кубка світу

Збірна України з біатлону у складі Артема Прими, Руслана Ткаленка, Дмитра Підручного, та Антона Дудченка фінішувала 13-ю в естафеті 4х7,5 км на третьому етапі Кубка світу в Гохфільцені (Австрія).

Перемогла команда Швеції, яка подолала дистанцію за 1 годину 16 хвилин 31,5 секунди, використавши на вогневих рубежах 8 додаткових патронів, повідомляє Укрінформ. "Срібло" в активі збірної Норвегії (відставання 5,7 секунди; 1 штрафне коло + 11 додаткових патронів), "бронза" - у біатлоністів Німеччини (+44,1 секунди; 7 додаткових патронів), Збірна України, використавши 6 додаткових патронів, фінішувала 13-ю з відставанням від команди-переможниці - 2 хвилини 44,3 секунди. Загалом на старт вийшли 25 команд. Читайте також: Норвежка Ройселанд виграла персьют на III етапі Кубка світу з біатлону, Блашко - 18-та Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться також в Гохфільцені 17-20 грудня. На фото: Дмитро Підручний (biathlon.com.ua).