Українські біатлоністи посіли 13 місце в естафеті на австрійському етапі Кубка світу
Укрінформ
Збірна України з біатлону у складі Артема Прими, Руслана Ткаленка, Дмитра Підручного, та Антона Дудченка фінішувала 13-ю в естафеті 4х7,5 км на третьому етапі Кубка світу в Гохфільцені (Австрія).
Перемогла команда Швеції, яка подолала дистанцію за 1 годину 16 хвилин 31,5 секунди, використавши на вогневих рубежах 8 додаткових патронів, повідомляє Укрінформ.
"Срібло" в активі збірної Норвегії (відставання 5,7 секунди; 1 штрафне коло + 11 додаткових патронів), "бронза" - у біатлоністів Німеччини (+44,1 секунди; 7 додаткових патронів),
Збірна України, використавши 6 додаткових патронів, фінішувала 13-ю з відставанням від команди-переможниці - 2 хвилини 44,3 секунди.
Загалом на старт вийшли 25 команд.
Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться також в Гохфільцені 17-20 грудня.
На фото: Дмитро Підручний (biathlon.com.ua).