Норвежка Ройселанд виграла персьют на III етапі Кубка світу з біатлону, Блашко - 18-та

Перемогою норвезької біатлоністки Марте Олсбю Ройселанд завершилася в неділю, 13 грудня, гонка переслідування на 10 км третього етапу Кубка світу в Гохфільцені (Австрія).

Ройселанд показала час 29 хвилин 04,6 секунди, подолавши дистанцію з двома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою на фініші була Дінара Алімбекова з Білорусі (13,9 секунди відставання, 0 промахів), третьою - Жюлья Сімон з Франції (+17,8; 3 промахи).

Кращою серед українок стала Дар'я Блашко, яка з одним штрафним колом прийшла на фініш 18-ю. Юлія Джима (5 промахів) посіла 43-є місце, Катерина Бех (5) - 52-е. Валя Семеренко - не стартувала.

Загалом в гонці взяли участь 59 біатлоністок.

Третій етап Кубка світу завершить чоловіча естафетна гонка 4х7,5 км, яка розпочнеться о 15.00 за київським часом.

На фото: Марте Олсбю Ройселанд (Getty Images).