Фійон-Має виграв персьют Кубка світу з біатлону у Гохфільцені

Чемпіон світу Кентен Фійон-Має з Франції виграв у суботу гонку переслідування на 12,5 км на третьому етапі Кубка світу з біатлону, що триває у Гохфільцені (Австрія).

Переможець показав час 32 хвилини 38,7 секунди і не припустився жодного промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ. Другим на фініші також був француз. Емільєн Жаклен мав 25,5 секунди відтавання і 0 промахів, третім - норвежець Йоганнес Дале (+49,5; 2). Українські біатлоністи виступили невдало. Артем Прима прийшов 43-м (+4.43,3; 7), Антон Дудченко - 45-м (+4.50.0; 3). Читайте також: Українки прийшли сьомими в естафеті Кубка світу з біатлону в Австрії Завершиться третій етап Кубка світу у неділю, 13 грудня, жіночим персьютом на 10 км та чоловічою естафетою 4х7,5 км. Фото: biathlon.com.