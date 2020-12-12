Українки прийшли сьомими в естафеті Кубка світу з біатлону в Австрії

Жіноча збірна України з біатлону показала сьомий результат у класичній естафеті 4х6 км на третьому етапі Кубка світу, що триває у Гохфільцені (Австрія).

Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна мали 1 хвилину 13,3 секунди відставання, 0 штрафних кіл та використали 10 додаткових патронів на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

Перемогу здобули норвежки (Каролін-Оффігстад Кноттен, Інгрід Таннревольд, Тіріль Экгофф, Марте Олсбю-Ройселанд ), які показали час 1 година 08 хвилин 04,3 секунди (1 штрафне коло; 6 додаткових патронів). Другою прийшла збірна Франції (+24,5; 0; 16), третьою - команда Швеції (+32,5; 1; 9).

Загалом у класичній естафеті стартували 23 команди.

Сьогодні на Кубку світу також пройде чоловіча гонка переслідування на 12,5 км. Україну представлятимуть Артем Прима, який стартуватиме 30-м та Антон Дудченко (52-м).

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Завершиться третій етап Кубка світу у неділю, 13 грудня, жіночим персьютом на 10 км та чоловічою естафетою 4х7,5 км.

На фото: Юлія Джима/Getty Images.