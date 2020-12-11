Норвежець Дале виграв спринт Кубка світу з біатлону у Гохфільцені
Укрінформ
Норвезький біатлоніст Йоганнес Дале здобув "золото" у спринтерській гонці на 10 км на третьому етапі Кубка світу у Гохфільцені (Австрія).
Переможець фінішував з часом 23 хвилини 32,5 секунди і не припустився жодного промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ.
Друге-третє місця посіли французи. Кентен Фійон-Має відстав на 17,1 секунди (0 промахів). У Фаб'єна Клода +29 секунд та 1 промах.
Серед українців кращий результат показав Артем Прима, який прийшов 30-м (+1.34,1; 1 промах). Антон Дудченко був 52-м, Богдан Цимбал - 68-м, Дмитро Підручний - 74-м, Руслан Ткаленко - 87-м.
Загалом стартували 108 біатлоністів.
12-13 грудня на третьому етапі Кубка світу відбудуться гонки переслідування та класичні естафети.
Фото: Gatty Images.