Біатлон: Алімбекова виграла спринт етапу Кубка світу у Гохфільцені

Олімпійська чемпіонка Дінара Алімбекова з Білорусі перемогла у спринтерській гонці на 7,5 км, якою розпочався у п'ятницю третій етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія).

Алімбекова показала час 20 хвилин 12,3 секунди і не припустилася жодного промаху на двох вогневих рубежах, передає Укрінформ. "Серебро" здобула норвежка Тіріль Екгофф (8,5 секунди відставання; 1 промах), "бронзу" - Франциска Пройс з Німеччини (+9,9; 1). Серед українок кращою була Юлія Джима - 22-е місце (+57,8 секунди; 1 промах). Дар'я Блашко була 24-ю, Валя Семеренко - 45-ю, Катерина Бех - 59-ю, Віта Семеренко - 69-ю. Загалом стартували 109 біатлоністок. Сьогодні у Гохфільцені пройде і чоловічий спринт (на 10 км). Братимуть участь українці Антон Дудченко (28-й стратовий номер), Артем Прима (37), Дмитро Підручний (50), Руслан Ткаленко (68) та Богдан Цимбал (85). Читайте також: Біатлон: Підгрушна пропустить спринтерську гонку у Гохфільцені На третьому етапі Кубка світу 12-13 грудня також відбудуться гонки переслідування та класичні естафети. Фото: sport.tut.by.