Біатлон: Підгрушна пропустить спринтерську гонку у Гохфільцені

Українська біатлоністка Олена Підгрушна не зможе взяти участь у спринтерській гонці, якою стартує третій етап Кубка світу у Гохфільцені (Австрія).

Збірну України також залишив Тарас Лесюк, який повернувся в Україну через сімейні причини і пропустить увесь австрійський етап, повідомляє Suspilne.media.

Таким чином, у жіночому спринті за Україну виступлять Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима та Катерина Бех, у чоловічому - Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Календар третього етапу Кубка світу у Гохфільцені:

П'ятниця, 11 грудня. Жінки, спринт на 7,5 км

П'ятниця, 11 грудня. Чоловіки, спринт на 10 км

Субота, 12 грудня. Жінки, естафета 4х6 км

Субота, 12 грудня. Чоловіки, гонка переслідування на 12,5 км

Неділя, 13 грудня. Жінки, гонка переслідування на 10 км

Неділя, 13 грудня. Чоловіки, естафета 4х7,5 км.

Фото: biathlon.com.