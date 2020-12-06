Норвежка Екгофф виграла персьют на фінському етапі Кубка світу з біатлону, Блашко - 12-а

Перемогою норвезької біатлоністки Тіріл Екгофф закінчилася у неділю, 6 грудня, гонка переслідування на 10 км другого етапу Кубка світу у Контіолахті (Фінляндія).

Екгофф показала час 31 хвилина 05,9 секунди, подолавши дистанцію без промахів на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою на фініші була співвітчизниця переможниці Марте Олсбю Ройселанд (21,5 секунди відставання; 2 промахи), третьою - Ганна Еберг зі Швеції (35,4; 3).

Кращою серед українок стала Дарья Блашко, яка з одним штрафним колом прийшла на фініш 12-ю. Олена Підгрушна (4 промахи) посіла 41-е місце, Валя Семеренко (9) - не фінішувала.

Загалом у гонці взяли участь 59 біатлоністок.

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Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме Поклюка (Словенія).

На фото: Тіріл Екгофф (IBU).