Норвежка Екгофф виграла персьют на фінському етапі Кубка світу з біатлону, Блашко - 12-а
Екгофф показала час 31 хвилина 05,9 секунди, подолавши дистанцію без промахів на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.
Другою на фініші була співвітчизниця переможниці Марте Олсбю Ройселанд (21,5 секунди відставання; 2 промахи), третьою - Ганна Еберг зі Швеції (35,4; 3).
Кращою серед українок стала Дарья Блашко, яка з одним штрафним колом прийшла на фініш 12-ю. Олена Підгрушна (4 промахи) посіла 41-е місце, Валя Семеренко (9) - не фінішувала.
Загалом у гонці взяли участь 59 біатлоністок.
Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).
Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме Поклюка (Словенія).
На фото: Тіріл Екгофф (IBU).