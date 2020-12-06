Українські біатлоністи посіли 10 місце в естафеті на фінському етапі Кубка світу

Збірна України з біатлону у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Руслана Ткаленка та Богдана Цимбала фінішувала десятою в естафеті 4х7,5 км на другому етапі Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія).

Перемогла команда Норвегії, яка подолала дистанцію за 1 годину 16 хвилин 21 секунду, використавши на вогневих рубежах 9 додаткових патронів, повідомляє Укрінформ. "Срібло" в активі збірної Швеції (відставання 39,2 секунди; 10 додаткових патронів), "бронза" - у біатлоністів Німеччини (+51,7; 9 додаткових патронів), Збірна України, використавши 8 додаткових патронів, фінішувала 10-ю з відставанням від команди-переможниці - 3 хвилини 10 секунд. Загалом на старт вийшли 24 команди. Читайте також: Самуельссон виграв персьют етапу Кубка світу з біатлону у Контіолахті Завершить фінський етап Кубка світу гонкою переслідування у жінок на 10 км. На фото: Дмитро Підручний (Getty Images).