Самуельссон виграв персьют етапу Кубка світу з біатлону у Контіолахті

Олімпійський чемпіон-2018 в естафеті швед Себастьян Самуельссон виграв гонку переслідування на 12,5 км другого етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія).

Переможець показав час 32 хвилини 26,7 секунди і припустився 1 промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

"Срібло" дісталося французу Фабьєну Клоду (15,8 секунди відставання; 3 промахи), "бронза" - норвежцю Йоганнесу Бьо (+19,5; 3).

Українці Артем Прима та Дмитро Підручний показали відповідно 26-й та 38-й результати.

Сьогодні у Контіолахті також пройде жіноча класична естафета 4х6 км. Україну представлятимуть Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

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Завершиться фінський етап Кубка світу з біатлону у неділю, 6 грудня, чоловічою естафетою 4х7,5 км та жіночою гонкою переслідування на 10 км.

Фото: svt.se.