Санітра назвав склад України на жіночу біатлонну естафету Кубка світу

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на першу в сезоні жіночу естафету, яка відбудеться у суботу, 5 грудня на другому етапі Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія).

Як повідомив XSport головний тренер збірної України Юрай Санітра, в гонці візьмуть участь Дар'я Блашко, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

"Ми, вважаю, визначили оптимальний склад на цей момент. На першому етапі спробуємо Дар'ю Блашко, другий побіжить Валя Семеренко, яка показала хороший результат у спринті. На третьому етапі виступить Віта Семеренко. Вона відпрацювала свої помилки на тренуваннях і зможе себе завтра проявити. По четвертому етапу питання не мають виникати - фінішером буде Олена Підгрушна. Юлія Джима не стартуватиме, бо за домовленістю зі своїм особистим тренером вона хоче трохи відпочити і зробити певну роботу, щоб добре підготуватися на Гохфільцен", - сказав Санітра.

У суботу також відбудеться чоловіча гонка переслідування, куди за підсумками спринту відібралися Артем Прима та Дмитро Підручний.

Фото: biathlonworld.com.