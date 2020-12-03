Біатлон: Валя Семеренко прийшла дев'ятою у спринті на Кубку світу

Біатлон: Валя Семеренко прийшла дев'ятою у спринті на Кубку світу

Укрінформ
На другому етапі Кубка світу з біатлону у Контіолахті (Фінляндія) 3 грудня завершилася жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Українка Валя Семеренко завершила дистанцію дев'ятою (1 хвилина 01,5 секунди відставання; 0 промахів), передає Укрінформ.

Перемогла олімпійська чемпіонка зі Швеції Ганна Еберг, яка показала час 21 хвилина 11,5 секунди (0 промахів). "Срібло" здобула француженка Анаїс Шевальє (+9,6; 0), "бронзу" - молодша сестра переможниці Ельвіра Еберг (+27,9; 1).

Результати інших українських біатлоністок:  Дар'я Блашко - 18-те місце, Олена Підгрушна - 25-те, Катерина Бех - 63-тє, Юлія Джима - 66-те.

Загалом у спринті стартували 104 учасниці.

5-6 грудня у Контіолахті пройдуть гонки переслідування та класичні естафети.

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Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гохфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Гольменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.

На фото: Валя Семеренко/Getty Images. 

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