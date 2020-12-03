Біатлон: Тар'єй Бьо виграв спринт на Кубку світу, Прима - двадцятий

У Контіолахті (Фінляндія) 3 грудня розпочався другий етап Кубка світу з біатлону.

Спринтерську гонку у чоловіків виграв десятиразовий чемпіон світу норвежець Тар'єй Бьо, який подолав 10-кілометрову дистанцію за 24 хвилини 03,7 секунди і не припустився жодного промаху на двох вогневих рубежах, передає Укрінформ.

Другим на фініші був Арнд Пайффер з Німеччини (+13,9; 0 промахів), третім - молодший брат переможця Йоганнес Бьо (+29,4 секунди; 1).

Серед українців найкращий результат показав Артема Прима - 20-те місце (+1,11,5; 1). Дмитро Підручний був 35-м, Руслан Ткаленко - 65-м, Богдана Цимбал - 70-м, Антон Дудченко - 63-м.

Загалом стартували 107 біатлоністів.

Сьогодні на Кубку світу також відбудеться жіноча індивідуальна гонка на 7,5 км. Україну представлятимуть Валя Семеренко (14-й стартовий номер), Юлія Джима (42), Олена Підгрушна (46), Дар'я Блашко (65) та Катерина Бех (102).

5-6 грудня у Контіолахті пройдуть гонки переслідування та класичні естафети.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гохфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Гольменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.

Фото: firda.no.