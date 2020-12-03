Кубок світу з біатлону: другий етап в Контіолахті відкривають спринтерські гонки

Другий етап Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) розпочнеться у четвер, 3 грудня, спринтерськими гонками.

Чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами (початок о 14.30) пройде за участю українців Артема Прими (9-й стартовий номер), Дмитра Підручного (45), Богдана Цимбала (47), Руслана Ткаленка (67) і Антона Дудченка (102), передає Укрінформ.

У жіночій індивідуальній гонці на 7,5 км (початок о 17.30) Україну представлятимуть Валя Семеренко (14), Юлія Джима (42), Олена Підгрушна (46), Дар'я Блашко (65) і Катерина Бех (102).

До 6 грудня в Контіолахті також пройдуть гонки переслідування та класичні естафети.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.