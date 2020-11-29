Шведка Еберг виграла спринт фінського етапу Кубка світу з біатлону; Підгрушна - десята
Переможницею спринту на 7,5 км з двома вогневими рубежами стала шведка Ганна Еберг, яка подолала дистанцію без штрафних кіл за 21 хвилину 01,4 секунди, повідомляє Укрінформ.
Другий та третій результати з чистою стрільбою показали норвежки Марте Олсбю Ройселанд (відставання 23,9 секунди) та Каролін-Оффігстад Кноттен (+37,8 секунди).
Кращою серед українських біатлоністок стала Олена Підгрушна (1 штрафне коло), яка фінішувала 10-ю (+1 хвилина 07,4 секунди). Валя Семеренко (1) посіла 41-е місце, Дар'я Блашко (2) - 50-е, Юлія Джима (2) - 60-е, Віта Семеренко (2) - 71-е.
Загалом на старт вийшли 104 біатлоністки.
Наступними у програмі фінського етапу Кубка світу також значаться спринтерські гонки, які пройдуть 3 грудня.
Фото: metro.se.