Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті; Підручний - 57-й

На першому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2020/21 в Контіолахті (Фінляндія) завершилася чоловіча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Переможцем спринту став олімпійський чемпіон норвежець Йоганнес Бьо, який з чистою стрільбою подолав 10 кілометрову дистанцію за 23 хвилини 53 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другим з відставанням від лідера 44,1 секунди фінішував швед Себастьян Самуельссон (1 промах), третім - його співвітчизник Мартін Понсілуома (+47,9 секунди; 1 промах).

Кращим серед українців став Дмитро Підручний, який з трьома колами штрафу на другому вогневому рубежі показав 57-й результат (відставання 2 хвилини 55,9 секунди). Артем Прима (3 промахи) фінішував 59-м, Тарас Лесюк (2) - 64-м, Богдан Цимбал (4) - 70-м, Руслан Ткаленко (3) - 71-м.

Загалом на старт вийшов 101 біатлоніст.

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Фінський етап Кубка світу з біатлону продовжить о 14.40 жіноча спринтерська гонка на 7,5 км.

На фото: Йоганнес Бьо (IBU).