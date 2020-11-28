Норвежець Лагрейд виграв стартову гонку Кубка світу з біатлону

У Контіолахті (Фінляндія) 28 листопада стартував перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Індивідуальну гонку на 20 км з чотирма вогневими рубежами виграв 23-річний норвежець Стурла Гольм Лагрейд, передає Укрінформ.

Переможець показав час 48 хвилин 57 секунд і не припустився жодного промаху. Другим став також представник Норвегії - Йоганнес Тінес Бьо (19,6 секунди відставання; 1 промах), третім - Ерік Лессер з Німеччини (+1.03,6; 1).

З українців найкращий результат показав Артем Прима - 27-е місце (+3.43,4; 2). Богдан Цимбал прийшов 47-м, Руслан Ткаленко 68-м, Дмитро Підручний 73-м, Антон Дудченко 99-м.

Загалом сьогодні стартував 101 біатлоніст.

У суботу також пройде жіноча індивідуальна гонка на 15 км. Україну представлятимуть Юлія Джима, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

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У неділю, 28 листопада, у Контіолахті відбудуться спринтерські гонки у чоловіків та жінок - відповідно на 10 і 7,5 км.

Фото: gettyimages.com.